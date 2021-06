Paloma del Río es la veu que ens connecta emocionalment amb l’olimpisme

En el seu darrer llibre ‘Más que olímpicas’ (Libros Cúpula), Paloma del Río analitza com ha estat la batalla de les dones per estar als Jocs Olímpics des que es van fundar a l’Antiga Grècia. De fet, reflecteix les nombroses dificultats que elles han tingut per arribar fins al punt actual, tot i que malauradament encara no existeix la igualtat real. Ella és un emblema de la televisió pública espanyola. I des del seu lloc de feina, des del periodisme esportiu, ha lluitat per posar sempre de relleu les fites assolides per les dones en aquest àmbit.