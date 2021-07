El Govern ha confirmat que el govern ha fet la petició d'autorització del toc de queda per un període de set dies, tot i que podria demanar-lo finalment per a 14 dies. De tot el què pugui passar amb les possibles sancions durant aquest toc de queda i també dels recursos que hi pugui haver n’hem parlat amb Mar Aguilera, professora de Dret Constitucional de la UB.