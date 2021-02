Nando López aposta per l’ensenyament en diversitat per fer una ciutadania millor

Amb en Nando López hem fet una fotografia de com es viu la diversitat als instituts i escoles d’aquest país i també hem posat en valor la lluita que generacions anteriors han mantingut per aconseguir drets i llibertats en el marc de la diversitat de les persones. Aquest escriptor de novel·la juvenil i també per a adults creu que no es pot criminalitzar el jovent i que cal ser curós amb els nois i noies del futur, escoltant-los i atenent les seves necessitats.