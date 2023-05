El món de la moda: del 90-60-90 a la inclusió

Des del 2019, Free Form Style lluita per posar la moda a l'abast de tothom. Les fundadores de la marca són Carolina Asensio i la seva cosina, Marina Vergés, que van començar a dissenyar arran d'una situació familiar complicada. En aquest reportatge parlem amb les fundadores i amb l'Institut Català de les Dones que enguany també col·labora amb la 080 per lluitar contra la pressió estètica. A més, descobrim les històries de l'Ariadna, el Franc, l'Eric i la Regina, quatre models que han participat en aquesta desfilada i que reivindiquen la necessitat d'una moda que sigui per a tothom.