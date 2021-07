EL BERENAR DE LA BRÚIXOLA

Miguel Fernández reivindica la figura d’Amparo Muñoz en una biografia definitiva

Amparo Muñoz va ser la dona més bella d’Espanya i de l’Univers. Però ella va decidir que aquell negoci no era el què volia per la seva vida. Per això va tornar aquell títol a l’organització del certamen. A partir de llavors va començar un camí convuls que la va acabar portant al cinema eròtic. Però allà també la van explotar. Ella es va convertir en un símbol de la lluita feminista sense buscar-ho.