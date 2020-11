LA BRÚIXOLA, AMB ROBERT CALVO

Merche Blanc (SATSE): Sense la sanitat privada no s’hagués pogut assumir el volum de feina durant la pandèmia

Des del SATSE (Sindicat d’Infermeria de Catalunya) asseguren que hi ha hagut un greuge comparatiu entre els professionals de la sanitat privada i els de la pública. Una distinció que no hauria d’existir, segons afirmen, perquè des de l’inici de la pandèmia la privada ha assumit gran part del volum de malalts de Covid-19. I és que tot i que la situació sanitaria ha millorat en les dues últimes setmanes, la situació dels hospitals i treballadors sanitaris segueix sent crítica. Des del sindicat d’Infermeria denuncien la situació i reclamen, a més, que no es faci distinció entre els professionals públics i privats sobretot si es deriven casos als hospitals privats.