EL BERENAR DE LA BRÚIXOLA

May Borraz ens relata la nostra pròpia història com a país a través de les vivències del seu avi

Sebastián Blasco Aznar va néixer a Andorra (Teruel) el 20 de maig de 1895 i va morir el 17 d'abril de 1939, amb la guerra civil ja acabada. Va ser assassinat per un grup de falangistes, guàrdies civils i afectes a el nou règim, i enterrat al costat de la tàpia de cementiri de la vila minera. May Borraz ens explica la nostra història com a país en aquells temps tan convulsos.