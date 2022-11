Marta Vilalta assegura que l'objectiu d'ERC és aprovar el projecte de pressupostos amb els partits amb els quals ja han pactat anteriorment. La portaveu apunta que Junts i la CUP en són un exemple i demana a la formació de Laura Borràs "posar per davant les necessitats de la gent, en lloc dels interessos partidistes". Vilalta ha confirmat que la legislatura de Pere Aragonès continua endavant, que "no llencen la tovallola" i que "no té sentit dimitir de les institucions".