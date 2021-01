Marc Martínez protagonitza la segona temporada de ‘Hache’ a Netflix

Amb una estètica pròpia dels anys 60, ‘Hache’ explica la història d'Helena, una prostituta que comença sent una més de les que són manipulades per Malpica, un mafiós i cap de la banda més gran que trafica heroïna a Barcelona. Amb el pas del temps, Helena aprendrà tot el procés que el tràfic d'heroïna comporta i en algun moment, acabarà sent la nova cap d'aquesta banda de tràfic.