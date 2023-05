López Alegre: "Faig un elogi a la política altruista als municipis i una crítica a la política professionalitzada"

En una entrevista a 'La Brúixola', López Alegre defensa reformar el sistema polític per acabar "amb la seva opacitat" i "amb una indústria política que està a la tramoia", en al·lusió a tots els alts càrrecs d'empreses públiques que es cobreixen sense cap procés de participació transparent. Un sistema de decisió vertical que aquest expert en comunicació política contraposa a la vida professional precària de molts regidors que "tenen una vida molt exposada", més encara ara amb les xarxes socials. Tot i això, aquest exregidor ha destacat encara "la fascinació" que desperta encara la política, amb més de 5.000 partits registrats a Espanya i la creació de tres formacions diàries. Una altra dada que apunta "¿Y si me presento a las elecciones?" és que a cada cicle electoral més d'un milió de persones fa el pas d'acudir a una mesa o formar part d'una llista municipal, autonòmica, nacional o europea. Segons López Alegre, la clau de l'èxit d'un candidat passa per "escoltar més que parlar, s'aprèn molt de la gent".