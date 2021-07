LA BRÚIXOLA, AMB ROBERT CALVO

L’escalfament global farà augmentar les morts per calor a Catalunya

La previsible disminució de morts per fred es veurà sobrepassada pel gran augment de morts per calor i a Catalunya hi pot haver, en total, un 5,94% més de morts relacionades amb la temperatura. N’hem parlat amb Marc Lemus-Cánovas, investigador del grup de climatologia de la UB.