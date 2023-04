L’economia espanyola supera les expectatives

En una entrevista a la Brúixola, Josep Soler ha assegurat que, “si ens haguessin dit que l’economia espanyola estaria així fa sis mesos, no ens ho haguéssim cregut”. Amb aquesta afirmació, Soler ha constatat que el PIB ha respost millor del que estava previst i que així s’ha reflectit tmbé en les xifres d’ocupació. “El consum privat ha estat substituït per la confiança empresarial, amb més inversió i exportacions”, ha analitzat Soler.

Sobre la pujada de la inflació, el president del Consell Assessor de l’Institut Català de Finances, Josep Soler, reconeix que aquest tema no està resolt però ha valorat el bon comportament de la inflació subjacent i també ha demanat tenir en compte que la inflació del mes de març era “excepcionalment bona” per la comparació amb el mateix mes de l’any anterior, marcat per la guerra d’Ucraïna.