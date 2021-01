Josep Soler (IEF): “El futur de les empreses passa per la digitalització i la sostenibilitat”

A hores d’ara encara es desconeixen com es distribuiran aquests fons o si arribaran a temps per ajudar als més afectats a recuperar-se. Des de diferents sectors econòmics es plantegen certs dubtes a l’espera de rebre més informació. Això, sumat a les poques ajudes que hi ha hagut a Espanya als sectors més afectats, pot ser que moltes empreses no puguin aguantar fins al moment de rebre aquests ajuts.