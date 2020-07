Incertesa entre comercinants en l'arrencada de les rebaixes d'estiu més atípiques

Grans superfícies i petits comerços tornen a anunciar vacances després de 3 mesos sense activitat, però segons dades de Barcelona Oberta, entre un 15 i 30% de les botigues ja no tornaran a obrir.

Els comerciants de petites botigues de Barcelona veuen amb cert neguit aquest estiu. Confien que l'agost sigui més intens i expliquen a Onda Cero que els descomptes són similars a anys anteriors per les mateixes dates. Des de Barcelona Oberta, el seu vicepresident, Javier Cottet, alerta que sense mesures polítiques que procurin per l'estalvi, el sector no sobreviurà.