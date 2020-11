Guillem Clua tanca un 2020 ple d’èxits professionals

Clua assegura que mai no s’hagués pensat que un any tan dramàtic per la societat com aquest 2020 li acabaria portant tantes alegries professionals. Però la vida és capriciosa i així ho ha disposat: ha estrenat ‘Justícia’, una obra que l’ha acabat portant a rebre el Premi Nacional de Literatura Dramàtica; ha estrenat ‘Smiley, després de l’amor’ i ja treballa en sengles projectes de cinema i sèries amb Netflix. Sens dubte, aquest 2020 ha estat el seu millor temps com a dramaturg. Tot i això, lamenta la manca de suport institucional al sector cultural.