L’ACTUALITAT A FONS

Els sindicats de treballadors de correus reclamen més inversió en seguretat

Les mirades s’han centrat aquesta setmana en correus en plena polèmica per les cartes amb amenaces de mort i objectes com bales o un ganivet. Segons els sindicats, només un 4% dels paquets, passarien per l'escàner. En parlem amb el responsable de Sector Postal de la Federació d'Empleades i Empleats dels Serveis Públics de la UGT de Catalunya a Correus, Rubén Valdés