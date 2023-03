Els experts alerten que els ciberatacs seguiran creixent

En una entrevista a 'La Brúixola' d'Onda Cero, el professor Jordi Serra, ha admès que el delinqüent queda menys exposat actuant des d'un ordinador: "Estan més amagats i és més difícil identificar-los a no ser que reivindiquin la seva autoria per exigir un rescat". Sobre els autors del ciberatac a l'Hospital Clínic, aquest professor de la UOC ha explicat que Ransom House és una organització bastant nova que funciona com una empresa, amb diferents departaments, "un investiga possibles víctimes i un altre es dedica a l'extorsió de les dades". Segons Serra, normalment fan un doble xantatge. Primer s'emporten la informació i després munten un portal a la "deep web" amb "algunes pinzellades de les dades" per demostrar que han estat els autors de l'atac i exigir un rescat.