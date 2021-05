La corrupció té incidència directa en la vulneració dels Drets Humans segons un estudi de l'Oficina Antifrau

Segons l’estudi, en tots els actes de corrupció , com podria ser suborns, malversació de fons, tràfic d'influències, enriquiment il·lícit, entre altres, pot donar-se una afectació patrimonial a l'Estat i, per tant, un impacte negatiu en els drets humans. A més, l’estudi també proposa diverses recomanacions per evitar aquesta vulneració de drets, enfocant la lluita contra la corrupció des d’un punt de vista que contempli aquests drets humans i universals.