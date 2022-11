Cisco reivindica que el talent és el que ha pesat més en la tria de Barcelona

En una entrevista a la Brúixola, Vilamitjana ha destacat que Barcelona i Espanya són un centre d'atracció per al talent per l'ecosistema d'empreses que s'ha creat. De fet, ara la principal tasca serà buscar els enginyers que necessiten per al centre: "Estem mans a l'obra i els cerquem en l'àmbit mundial però posant especial atenció en el mercat local".Tot i això, el director general de Cisco a Espanya ha reconegut que també són necessàries les ajudes i que contemplen "totes les opcions" per accedir al PERTE de microelectrònica. El centre de disseny de microxips ha de permetre, segons Vilamitjana, diversificar les àrees de disseny i les fonts de subministrament d'aquest component que és fonamental per a les xarxes de telecomunicacions i els equips que gestionen internet. "És bo per a Europa i per a Cisco", ha conclòs Vilamitjana.