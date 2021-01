Christian Santana ens porta Nova Orleans per a jugar ‘La partida’

Christian Santana és un estudiós de la vida i obra de William Shakespeare. De fet, en aquest llibre hi és ben present. ‘La partida’ és una metàfora de la pròpia vida: surts a jugar o no? En aquest joc hi ha cadàvers, sang i misteri. Perquè res no és el què sembla i perquè les aparences enganyen, el millor és deixar-se portar per la narració de Santana i endinsar-se en un thriller únic.