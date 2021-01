Cesc Escolà ens proposa mantenir-nos en forma fent molt més que 'fitness'

En Cesc ens presenta ‘Mucho más que fitness’, un llibre 100% motivacional dividit en tres blocs: a la primera part l'autor explica tant la seva trajectòria com les claus que li han permès assaborir l'èxit; en la segona explica totes les rutines d'entrenament que hem de dur a terme durant dues setmanes per posar-nos en forma (barreja fitness, amb estiraments, cardiovascular i fins ioga i pilates), i un tercer bloc centrat en pautes nutricionals i menús concrets per portar un estil de vida més saludable. Un llibre il·lustrat amb consells, exercicis i rutines.