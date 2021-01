Carmen Molina (Unicef): “El tancament de les escoles ha de ser l’última opció”

El tancament d’escoles al llarg de la pandèmia ha afectat a gairebé tots els alumnes d’arreu del món. Fins a 24 milions de nens es van quedar sense educació durant el pic de la pandèmia,una xifra rècord fins ara. Ara, tot i que molts centres s’han adaptat a les classes a distància o a les mesures sanitàries molts nens segueixen patint les conseqüències i desigualtats arran d’aquesta pandèmia.

Des d’Unicef, amb les xifres a la mà, asseguren que el tancament dels centres escolars ha de ser l’última de les opcions pels efectes catastròfics que té entre l’alumnat. Segons la directora de polítiques d’infància d’Unicef Espanya, Carmen Molina, en cas de confinaments, les escoles han de estar entre les primeres en

reobrir un cop les autoritats comencin a aixecar les restriccions. Des de l’ONG, asseguren que cal donar prioritat a les classes de recuperació per garantir que no es quedin enredera aquells infants que no han pogut estudiar a distància. Creuen que si els infants s’enfronten a un altre any de tancament d’escoles, els efectes tindran repercussió en les generacions venidores”