La Brúixola 31/03/22

Avui hem parlat sobre la proposta de crear una comissió de la veritat al Parlament per investigar els presumptes abusos sexuals en el sí de l'Església. Ho hem amb Miguel Hurtado, autor de la comissió. També hem conversat amb l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, sobre l'ampliació del termini perquè les empreses es presentin al concurs de licitació per al soterrament de les vies. I per últim, Ángel Martínez, investigador del centre d'Economia Política d'Esade, ens explica com evolucionarà el mercat laboral.