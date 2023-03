La Brúixola 30/03/23

Avui a 'La Brúixola'... El TSJC condemna Laura Borràs quatre anys i mig de presó i a tretze d'inhabilitació per trossejar contractes i adjudicar-los a dit. La resposta de la líder de Junts ha estat qüestionar la imparcialitat del Tribunal i la seva sentència. Per la seva banda, el president Pere Aragonès ha desvinculat la decisió del TSJC del procés d'independentista. En economia, la Copa Amèrica de Vela generarà un impacte econòmic de més de 1.200 milions d'euros i oferirà 19.000 llocs de treball. En salut, l'Agència Europea de Medicaments ha donat llum verda a Bimervax, la vacuna d'Hipra contra la Covid-19, com a dosi de reforç. En un altre ordre de qüestions, el curs vinent escolar començarà el dia 6 de setembre, una decisió que no ha agradat als sindicats. A l'entrevista d'avui, parlem sobre la sequera amb el president de l'Associació Catalana de Municipis, Lluís Soler. En plana cultural, l'escultor Jaume Plensa fusiona les seves obres amb diferents espais de la Pedrera de Gaudí. Com cada dijous, valorem tota l'actualitat política amb el consultor en comunicació política, David Mejía, i la periodista i consultora, Ester Domingo.