La Brúixola 28/10/22

Avui a 'La Brúixola', l'última hora de la situació a les carreteres catalanes durant l'operació sortida pel pont de Tot Sants. En clau econòmica, la inflació ha baixat fins al 7,3%, però els sectors econòmics, com les fleques, continuen molt preocupats pels costos de producció. En l'àmbit polític, parlem de la reunió del president Pere Aragonès i el líder del PSC, Salvador Illa, per abordar els pressupostos catalans. En salut, l'ictus o infart cerebral, és una de les malalties que causen major mortalitat a Espanya. Com cada divendres, cultura, teatre i sèries amb Robert Calvo, Jaume Mas i Marta Lozano.