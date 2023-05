La Brúixola 26/05/23

Avui a 'La Brúixola'... Durant l'últim dia de campanya electoral, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, visita Catalunya. També ho han fet la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, i la vicepresidenta Yolanda Díaz, que han vingut a donar suport a les candidates a l'alcaldia de Barcelona dels seus corresponents partits. Tanquem la nostra ronda d'entrevistes a alcaldes i alcaldables entrevistant als candidats a l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín i Jaume Graells, i a La Paeria, Fèlix Larrosa i Miquel Pueyo. Més enllà de les eleccions, analitzem les possibles causes de les xifres de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, que assegura que només el 44% dels estudiants d'enginyeries acaben els estudis en el temps previst. Com cada divendres, 'La Brúixola' es converteix en un espai cultural amb Robert Calvo, Jaume Mas i Marta Lozano.