La Brúixola 25/11/22

Avui a 'La Brúixola' seguim en directe la manifestació a Barcelona per commemorar el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència vers les Dones. També ha començat la campanya del Gran Recapte i el Banc dels Aliments espera recollir menjar valorat en 7 milions d'euros. En política, els advocats de Carles Puigdemont consideren que el Parlament Europeu no està protegint l'expresident com a eurodiputat. A més, continuen les reunions entre el Govern i els comuns per negociar els comptes catalans. En economia, analitzem els descomptes del Black Friday i què n'opinen venedors i consumidors. Com cada divendres 'La Brúixola' es converteix en un espai cultural amb Robert Calvo, Jaume Mas i Marta Lozano.