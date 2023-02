La Brúixola 24/02/23

Avui a 'La Brúixola'... Es compleix un any de l'inici de la invasió russa a Ucraïna. La Fundació de l'Esperança és l'encarregada de vehicular l'acollida de persones refugiades a Catalunya. Durant el programa coneixem també la història d'una família que ha acollit una mare i els seus dos fills adolescents. En aquest sentit, Gabriel Figueredo entrevista a la investigadora sènior especialitzada en Unió Europea del CIDOB, Carme Colomina, sobre les conseqüències de la guerra, la situació geoestratègica actual i les possibilitats que Ucraïna i Rússia signin la pau. En l'àmbit econòmic, parlem de les previsions del Mobile World Congress. De fet, per aquest motiu el preu mitjà de l'allotjament a Barcelona ha pujat gairebé un 230% més que la resta de l'any. En política, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat des d'Irlanda del Nord que el referèndum pactat és l'única solució, diu, per resoldre el conflicte amb l'Estat. Pel que fa a la tragèdia de les dues bessones que es van precipitar d'un balcó a Sallent, el Departament d'Educació continua investigant el cas. En un altre ordre de qüestions, el conseller Josep González-Cambray ha presentat l'oferta educativa en l'etapa obligatòria per a l'any vinent: Més del 90% dels grups d'Infantil 3 dels centres públics començaran el curs amb ràtios inferiors als 20 alumnes. Com cada divendres, Robert Calvo, Jaume Mas i Marta Lozano ens porten les últimes novetats culturals a través del teatre, les sèries i la música.