Avui a 'La Brúixola' hem parlat amb Protecció Civil per gaudir d'una revetlla segura i hem repassat el més destacat de l'actualitat, com l'operació sortida per Sant Joan, o la reunió entre el Govern i l'Ajuntament de Badalona per abordar els darrers casos d'abusos sexuals entre menors a la ciutat.

En el segon tram de 'La Brúixola', la cultura amb Robert Calvo, la música amb Marta Lozano i les sèries amb Jaume Mas han ocupat l'antena.