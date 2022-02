La Brúixola 22/02/22

Avui hem parlat amb el cap de Bomber de la Genralitat a Girona, Jordi Martín, sobre l'elevat risc d'incendi a Catalunya a causa de la sequera. També aprofundirem en les start-up que fan servir tecnologia deeptech, com el Big Data o la Intel·ligència Artificial. Ho farem amb el director d'Esade BAN, Fernando Zallo. I per últim, us expliquem que la Unió Europea ha autoritzat el consum de grills. Per parlar-ne, comptem amb Sílvia de Lamo, professora agregada al Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili i membre del grup de recerca Food, Innovation and Engineering.