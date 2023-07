La Brúixola 19/07/23

Avui a La Brúixola estem pendents del debat de les eleccions amb 3 participants que tindrà lloc a TVE, amb l'absència del líder del PP Alberto Núñez Feijóo. Per altra banda, a les últimes hores hem superat màxims mai vistos de temperatures arreu de Catalunya. Una calor que pateix tothom, però especialment les persones sense llar. Hem conegut el testimoni d'en Jordi, una persona que va estar vivint al carrer durant molts anys i que, als seus 55 anys, va aconseguir un habitatge. Parlem de com viuen la situació de calor extrema les persones sense llar amb Bea Fernández, responsable de l'equip jurídic de la fundació Arrels. Per alta banda, l'any 2026 Barcelona serà la capital mundial de l'arquitectura i acollirà el Congrés de la Unió Internacional d'Arquitectes. En aquest sentit, a la Brúixola hem volgut dedicar uns minuts a parlar d'aquest món amb Patricio Martinez, soci fundador de l'estudi PMMT, i Guillem Vilalta, arquitecte de l'estudi Biga. Tot i que els dinosaures es van extingir fa milions d'anys, fa uns dies es va trobar un os als Pallars Jussà que permet descriure una nova espècie de dinosaure: el Calvarius Rapidus. Per resoldre tots els dubtes sobre aquesta troballa hem parlat amb Albert Sellés, paleontòleg de l'Institut Català de Paleontologia Miguel Crusafont.