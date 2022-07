Avui hem repassat les dades epidemiològiques amb l’Enric Álvarez, investigador del grup BIOCOM SC de la UPC per fer-ne una lectura en profunditat i saber quina és la previsió ara que comencen les vacances i, per tant, creixerà la mobilitat entre països. I amb el portaveu de Ciutadans, Nacho Martín Blanco, hem parlat de noms propis com el de Laura Borràs o Anna Gabriel.