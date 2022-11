La Brúixola 18/11/22

Avui a 'La Brúixola' us expliquem que Laura Borràs serà jutjada per corrupció entre el 10 de febrer i l'1 de març. La presidenta del Parlament suspesa de funcions haurà de respondre a les acusacions de prevaricació i falsedat documental. També en plana judicial, el Tribunal Superior de Catalunya ha obert el judici contra la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, el president d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, i el diputat i exsecretari d'Hisenda, Lluís Salvadó. Els tres càrrecs d'Esquerra Republicana seran jutjats per un presumpte delicte de desobediència. En política, avui el Govern i els Comuns han començat les negociacions sobre els pressupostos. I en economia, gairebé 4 de cada 10 pisos de lloguer habitual a Barcelona són de grans tenidors. En la vigília del Dia Mundial per a la Prevenció de l'Abús Sexual Infantil, parlem amb Vicky Bernadet, presidenta de la Fundació que porta el seu nom i que treballa per atendre aquestes víctimes. Com cada divendres, literatura, sèries i música amb Robert Calvo, Jaume Mas i Marta Lozano.