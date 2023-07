La Brúixola 18/07/23

Avui a La Brúixola destaquem les temperatures rècord que hem patit a Catalunya, amb 45,3 graus a Figueres. Amb aquest augment de la temperatura s'incrementa el risc d'incendis, i per aquest motiu hem parlat amb Josep Antoni Mur, cap dels Agents Rurals, per analitzar la situació en la que estem i quins riscos pot tenir el territori. En plana econòmica, hem parlat amb l'advocada Mari Paz Cano sobre les hipoteques amb IRPH i la nova sentència del TJUE. A la secció internacional, hem analitzat el paper de l'OTAN en la invasió d'Ucraïna per part de Rússia amb el director de la Càtedra d'Estudis Mundials de la Universitat Abat Oliba CEU, Juan Corona.