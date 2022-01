Avui hem analitzat amb Daniel López Codina, investigador del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC (BIOCOM-SC), l'evolcuió de la pandèmia. També coneixerem un projecte de vehicle autònom per al repartiment de mercaderies impulsat per la UPC i CARNET. Ho farem amb la científica Laia Pagès. I per últim parlarem amb la regidora de Salut, Envelliment i Cure, Gemma Tarafa, sobre el Telèfon de Prevenció del Suïcidi.