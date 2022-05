Avui hem parlat amb sobre l'avantprojecte de llei de l'avortament que reconeix la baixa laboral per menstruació dolorosa amb la doctora Lidia Illán, ginecòloga del departament d'endocronologia ginecològica i reproducció assistida de l'Hospital de la Vall d'Hebron. També hem abordat la ciberseguretat amb Ángela García Valdés, tècnica en ciberseguretat per a ciutadans d'INCBE. I per últim, Albert Riu, de la fundació Pere Tarrés ens presenta la campanya 'Cap infant sense colònies'.