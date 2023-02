La Brúixola 17/02/23

Avui a 'La Brúixola'... Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, s'enfrontaran a 7 i 6 anys de presó cadascun, més de 25 d'inhabilitació, multes i indemnitzacions per retornar a l'erari públic els diners que haurien destinat al referèndum il·legal. Escoltem les reaccions de les diferents formacions polítiques i en parlem amb el professor de Dret Penal a la Universitat de Lleida i la UOC, Josep Maria Tamarit. En un altre ordre de qüestions, els Mossos d'Esquadra desarticulen una banda especialitzada a robar obres d'art, entre les quals hi havia dos dibuixos al carbó de Dalí valorats en 300.000 euros. Avui, parlem també dels dos nous aerogeneradors que ha inaugurat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, al Perelló, al Baix Ebre. Són els més potents de Catalunya, però han generat la crítica de mig centenar de veïns. En plana social, els Centres de Serveis Socials de Barcelona han atès gairebé 98.000 persones durant l'any 2022, un 23% superior al 2019, l'any abans de la pandèmia. Com cada divendres, repassem l'agenda cultural i musical amb en Robert Calvo i la Marta Lozano. A més, en Jaume Mas ens proposa cinc sèries que giren al voltant dels esports.