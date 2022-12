La Brúixola 16/12/22

Avui a 'La Brúixola' el Departament de Salut ha reiterat que el sistema sanitari està preparat per suportar la situació de triple epidèmia: la Covid, una bronquiolitis a la baixa i la grip, de què s'espera arribar al pic la setmana vinent. En economia, Catalunya espera l'arribada de vint-i-dos projectes estrangers d'empreses del sector dels semiconductors. Si es materialitzen tots, suposarà una inversió de mil sis-cents milions d'euros i la creació de mil vuit-cents llocs de treball en els pròxims dos o tres anys. En política, el Govern català demana un referèndum pactat amb l'Estat, però la resposta de la Moncloa és negativa. En parlem amb el president de l'Associació per la Defensa dels Valors de la Transició, Emilio Contreras, que ha impulsat un manifest contrari a la reforma del Codi Penal. A més, avui destaquem que un de cada deu menors de setze anys viu en pobresa extrema a Catalunya, segons un informe del síndic de greuges. Com cada divendres, tota la informació cultural de la mà d'en Jaume Mas i la Marta Lozano.