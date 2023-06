La Brúixola 16/06/23

Avui a 'La Brúixola' expliquem els últims pactes abans de la constitució dels ajuntaments quan queden menys de vint-i-quatre hores per formar-los. En el cas de la capital catalana, la situació encara no és clara, però Ernest Maragall i Xavier Trias continuen negociant. En un altre ordre de qüestions, el departament d'Interior reclama endurir el Codi Penal per frenar les màfies de la marihuana a Catalunya. En plana econòmica, una de cada quatre empreses de l'Estat que han rebut diners provinents dels fons europeus són catalanes. A més, destaquem que les exportacions permeten que l'economia catalana resisteixi malgrat el context de recessió a Europa. Durant el programa, parlem amb tripulants de la missió Hipàtia I, que simula des de la Terra una expedició a Mart. Avui han presentat els primers resultats d'una aventura que té un doble objectiu: continuar acumulant coneixement sobre el planeta vermell i fer-ho amb perspectiva de gènere. Canviant de qüestió, posem especial atenció a aquesta dada: el 7% de les treballadores de presons catalanes han patit abusos o agressions sexuals per part de companys de feina. Un 4% assegura que –almenys una vegada– aquests professionals han exercit violència física contra elles. Com cada divendres, 'La Brúixola' es converteix en un espai cultural amb teatre, literatura, música i sèries de la mà de Robert Calvo, Jaume Mas i Marta Lozano.