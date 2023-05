La Brúixola 15/05/23

Avui a 'La Brúixola' ... L'Ajuntament de Manresa ha decretat tres dies de dol oficial per la mort violenta d'una dona embarassada de trenta-un anys, presumptament, a mans de la seva parella. En un altre ordre de qüestions, la d'avui ha estat la quarta jornada de campanya electoral. A Barcelona, es comencen a dibuixar dos grups: d'una banda, comuns i socialistes (que es veuen formacions guanyadores) i de l'altra, aquelles formacions que esperen que els seus vots siguin clau per la formació d'un nou govern municipal. Gabriel Figueredo comença la ronda d'entrevistes a alcaldes i alcaldables d'algunes de les zones més poblades de Catalunya. Avui, anem cap a Santa Coloma de Gramenet i parlem amb Núria Parlón (del PSC i actual alcaldessa) i Gabriel Rufián (candidat d'ERC). Més coses, durant el programa fem una radiografia del Saló de l'Automòbil d'enguany amb un reportatge d'Albert Postils. El cotxe elèctric n'és el gran protagonista, tot i que actualment a Espanya, la seva quota de mercat no supera el 4%. I a Barcelona, només circulen el 40% dels autobusos a causa de les aturades parcials dels conductors de TMB per a reclamar millores laborals. Com cada dilluns, parlem sobre comunicació política amb Alberto Gómez i sobre salut mental de la mà de Robert Calvo.