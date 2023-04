La Brúixola 14/04/23

Avui a 'La Brúixola'... Pedro Sánchez aprova la llei de l'habitatge després d'un llarguíssim estira-i-arronsa amb els seus socis de govern. Mentrestant, el PP censura que els partits independentistes imposin la política d'habitatge a tots els espanyols. Els preus de l'habitatge, però, no són els únics que preocupen. Ho fan també els dels aliments, que són un 14,6% més que cars que al març de l'any passat. El sucre, la llet, els olis o els llegums són alguns dels productes que més s'han disparat. També en clau econòmica, l'IPC recula a Catalunya fins al 3,1% des del 5,6% del passat mes de febrer. Durant el programa d'avui coneixem el concepte de copaternitat, és a dir, dues persones que tenen un fill junts, però no són –ni han estat mai– parella. En política, la vicepresidenta primera del Parlament amb funcions de presidenta, Alba Vergés, ja té a la seva taula la notificació de la Junta Electoral Central sobre Laura Borràs. A l'entrevista, parlem amb el Doctor en Ciències Socials, Història i Comunicació, José María Perceval, sobre els límits de l'humor. Existeixen? Quins són? Com cada divendres, sessió de cultura a 'La Brúixola' amb Robert Calvo, Jaume Mas i Marta Lozano.