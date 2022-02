Avui hem parlat sobre ciberbullying amb el membre de la comissió de TIC del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i director del màster de Salut Digital de la UOC, Antoni Baena. També hem volgut conèixer com funcionen els fons Next Generation amb el professor d'economai de la UPF, Guillem López. I per últim, amb la directora de programes educatius i socials de la Fundació Pere Tarrés, Sònia Recasens, hem comentat la vulneració del dret a l'educació dels infants.