Avui preguntem al director de l'Observatori de la Producció Audiovisual de la UPF, Joan Corbella, quina és la situació del sector audiovisual de Catalunya. Després, com cada divendres, parlarem de literatura. Ho farem amb l'Ignacio Pillonetto. També ens ha visitat el periodista Agus Morales per presentar-nos la seva novel·la Ya no somos amigos (Planeta). I tanquem el programa amb la música de Lluís Soler.