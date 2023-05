La Brúixola 12/05/23

Avui a 'La Brúixola'... Dia de tempestes a gran part del territori català, però no suficients per a omplir els pantans. La dada econòmica de la jornada és la pujada, de nou, dels preus a Catalunya. La vida és un 3,9% més cara i els aliments ho són un 12,2% més. I pel que fa a Rodalies, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha assegurat que la línia R2 Sud tornarà a funcionar amb normalitat a finals de la setmana vinent. En el primer dia de campanya electoral, Junts i ERC comencen amb una topada: la formació de Carles Puigdemont ha denunciat els republicans fer un ús electoralista i partidista del govern en període electoral. Una jornada també molt marcada per les dues manifestacions que es van produir ahir a la Bonanova de Barcelona al voltant de l'ocupació il·legal de dos pisos del barri. Durant el programa, fem una radiografia dels reptes que afronten els principals partits a les capitals catalanes. Per tractar aquesta qüestió, parlem amb l'expolític i comunicador Joan López Alegre sobre el seu llibre "¿Y si me presento a las elecciones?". En un altre ordre de qüestions, les infermeres d'atenció primària alerten que les cures als malalts crònics suposen el 65% del temps de la seva jornada laboral i apunten que l'atenció a la població envellida és tan elevada que impedeix a les professionals poder dur a terme tasques d'atenció comunitària.