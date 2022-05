Avui hem parlat de la Fira no m'aturo, una iniciativa de Càritas Barcelona per afavorir la inserció laboral dels col·lectius més vulnerables. Ho fem amb Desirée García, responsable de formació i inserció de l'entitat; i Aminata Trawally, una de les persones que han participat en el programa. També hem tractat les ajudes que reclama la pagesia per pal·liar les pèrdues de les gelades. Ho fem amb Miquel Piñol, responsable de sectors agrícoles d'Unió de Pagesos.