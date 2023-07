La Brúixola 11/07/23

Avui a La Brúixola destaquem les altes temperatures, que han fregat els 38 graus a Catalunya i han obligat a activar mesures per protegir a la població. També hem parlat del cos del nen que s'ha trobat a la platja de Roda de Berà i d'una nova víctima mortal per ofegament, que amb aquesta ja en són onze des del mes de juny. Un dia després del debat entre Sánchez i Feijóo, hem analitzat les respostes dels diferents partits polítics catalans i n'hem pogut parlar amb el número 2 del PSC per Barcelona i ministre de Cultura, Miquel Iceta. Amb el degà de l'EAE Business School, Enric Ordeix, hem reflexionat sobre els valors que han de tenir els nous empresaris i amb Ernesto Pascual, professor col·laborador de dret i ciències polítiques de la UOC, hem analitzat la situació de conflictivitat que viu França, amb protestes al carrer des de l'homicidi a un jove per part d'un gendarme francès.