La Brúixola 11/04/23

Avui a 'La Brúixola'... Pere Aragonès vol començar a donar forma a l'Acord de Claredat amb experts, partits i ciutadania. Un procés participatiu que ha de desembocar en una proposta de referèndum vinculant per negociar-ho posteriorment amb el govern espanyol. La Junta de portaveus ha acordat que la proposta del PSC que permetria destituir Laura Borràs com a presidenta de la cambra catalana, no es votarà fins al mes de maig. En aquest sentit, la Fiscalia no té previst recórrer la sentència del TSJC que va condemnar Borràs a quatre anys i mig de presó i tretze d'inhabilitació. L'associació policial Jucil denuncia que més de mil guàrdies civils han marxat de Catalunya pel procés sobiranista. En el dia mundial contra el Parkinson, parlem amb la doctora de l'Hospital Clínic, Maria Josep Martí, sobre el diagnòstic precoç d'aquesta malaltia. En economia, el Fons Monetari Internacional ha elevat en quatre dècimes la previsió de creixement de l'economia espanyola per al 2023, situant-la en l'1,5%. També en clau econòmica, els catalans destinen el sou brut íntegre de vuit anys i mig, per pagar l'habitatge. Avui, comença la campanya de la renda 2022. En parlem a la nostra secció sobre economia amb l'especialista en aquesta matèria, Carles Rusiñol. En plana internacional, avui parlem amb el codirector d'El Orden Mundial, Blas Moreno, sobre els càrrecs de què s'acusa Donald Trump i com pot afectar aquesta situació a la seva carrera electoral.