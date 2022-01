Avui hem parlat amb la vicepresidenta del Col·legi Oficial de Barcelona, Núria Bosch, per fer balanç de les festes de Nadal i conèixer quina feina fan les farmàcies per desocngestionar els Centres d'Atenció Primària. També conversem amb la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, per saber quines són les prioritats socials del 2022.