Quan fa una setmana que ha entrat en vigor el certificat covid per accedir a l'interior de bars i restaurants, hem valorat la mesura amb el president de la federació d'hosteleria de Lleida. I com cada divendres, Ignacio Pillonetto ens fa recomanacions literàries per aquest cap de setmana i amb Lluis Soler repassem l'actualitat i agenda musical.