La Brúixola 10/01/22

Avui hem volgut saber quines seran les qüestions que monopolitzaran l'agenda internacional i per això hem conversat amb Eduard Soler, investigador del Centre d'Estudis i Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB). També parlem sobre el projecte Salema, una iniciativa per implementar un nou model d'economia circular basada en la reutilització de la ferralla. I per últim, la secretària d'Igualtats de la Generalitat, Mireia Mata, ens presenta el programa de mentoria per a perseones refugiades.